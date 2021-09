Paris Galerie Laurent Godin île de France, Paris Compagnie BRUT MONTAGE Galerie Laurent Godin Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

Le Syndrome de Stendhal, mise en scène de Matthieu Welterlin Spectacle vivant / Performance / Installation Le syndrome de Stendhal est une maladie psychosomatique qui provoque des accélérations du rythme cardiaque, des pertes de notion du temps, des vertiges, des suffocations voire des hallucinations chez certains individus exposés à une surcharge d'œuvres d'art. Le spectacle Le Syndrome de Stendhal explore le concept de cette maladie pour fusionner le théâtre et les arts visuels ensemble. Les spectateurs sont invités à assister à un spectacle d'art vivant mais également à une exposition d'art contemporain : la boîte noire de la salle de spectacle est aussi un white cube de lieu d'exposition. C'est dans cette forme hybride que la performance cherche à faire entrer en contact les discours et les codes de l'art avec les règles du plateau. En partenariat avec : La Galerie Laurent Godin, la Galerie Nathalie Obadia et la société Cadre en Seine.

Galerie Laurent Godin 36bis rue Eugène Oudiné Paris 75013

compagnie BRUT MONTAGE

