Compagnie Bizane – Desperate mamies Bizanos, 31 décembre 2022, Bizanos.

Compagnie Bizane – Desperate mamies

2 Avenue de l’Europe Espace Daniel Balavoine Bizanos Pyrnes-Atlantiques Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe

2022-12-31 21:00:00 – 2022-12-31

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe

Bizanos

Pyrnes-Atlantiques

Bizanos

COCKTAIL DINATOIRE ET/OU SPECTACLE

Aux « Les Lilas sont morts », petite maison de retraire idéalement située entre l’hôpital et le cimetière, se trouve Yolande Chatimois… Petite grand-mère sans histoire… Et pourtant… !

Grâce à son aide-soignant Wahib, bodybuilder à ses heures perdues, l’entraînement a commencé et la révolution sera bientôt aux portes de l’EHPAD !

Deux formules :

Accueil à 19h pour cocktail dinatoire à 19h30 et spectacle à 21h – Traiteur La Rumeur

Clôture des ventes de cocktail dinatoire le lundi avant la représentation

Accueil à partir de 20h pour spectacle à 21h

Assiettes « cocktail » salées et sucrées à 9 € (il est conseillé de les réserver le mardi avant la représentation via bizane@free.fr) – Traiteur La Rumeur

Boissons à prix «partenaires» au bar : Domaine du Cinquau, Ogeu, Sarriat

COCKTAIL DINATOIRE ET/OU SPECTACLE

Aux « Les Lilas sont morts », petite maison de retraire idéalement située entre l’hôpital et le cimetière, se trouve Yolande Chatimois… Petite grand-mère sans histoire… Et pourtant… !

Grâce à son aide-soignant Wahib, bodybuilder à ses heures perdues, l’entraînement a commencé et la révolution sera bientôt aux portes de l’EHPAD !

Deux formules :

Accueil à 19h pour cocktail dinatoire à 19h30 et spectacle à 21h – Traiteur La Rumeur

Clôture des ventes de cocktail dinatoire le lundi avant la représentation

Accueil à partir de 20h pour spectacle à 21h

Assiettes « cocktail » salées et sucrées à 9 € (il est conseillé de les réserver le mardi avant la représentation via bizane@free.fr) – Traiteur La Rumeur

Boissons à prix «partenaires» au bar : Domaine du Cinquau, Ogeu, Sarriat

+33 6 22 34 44 49

Cie Bizane

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos

dernière mise à jour : 2022-10-10 par