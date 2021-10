Compagnie Betty Boisbrut – Karl Trébeurden, 1 décembre 2021, Trébeurden.

Compagnie Betty Boisbrut – Karl 2021-12-01 – 2021-12-01 Le Sémaphore 7-9 rue des plages

Trébeurden Côtes d’Armor Trébeurden

Karl, personnage composé de petites formes géométriques (tangram), nous invite à penser qu’un simple coup de vent change les directions et élargit les horizons. Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré. Un jour, l’un des petits bouts de Karl se fait la belle pour vivre des aventures extraordinaires. Prenant son courage à deux angles, il décide de larguer les amarres et de partir à sa recherche. Durant cette quête, Karl va se réinventer. Du quotidien, il jouera de l’imprévu. Du raisonnable, il adoptera la fantaisie. Du rationnel, il embrassera l’absurde. Il apprendra même à rire ! Cette découverte du monde l’amènera à s’assouplir… et à arrondir les angles ! A partir de 3 ans

accueil.semaphore@trebeurden.fr +33 2 96 15 44 11 http://www.centre-culturel-trebeurden.fr/

