Compagnie Arketal Cannes, 16 septembre 2023, Cannes.

Visite commentée SAMEDI et DIMANCHE à 9h30, 11h, 14h et 16h.

Le Centre des arts de la marionnette ouvre les portes de son atelier : visites des collections des spectacles de marionnettes de la compagnie avec des maquettes des spectacles et accrochage des dessins des marionnettes par les peintres qui ont collaboré avec la scénographe.

Retrouvez également un espace atelier et une exposition des livres qui ont inspiré la compagnie pour la création des spectacles.

Réservation préalable 04 93 68 92 00

Ligne de bus 2 arrêt Le moulin

Compagnie Arketal 4 impasse de la chaumière 06400 cannes

©ARKETAL