COMPAGNIE AOE / EUGENIE ANDRIN 0AR ENTREZ DANS LA DANSE TH.NAT.DE CHAILLOT- GRAND FOYER, 3 juin 2023, PARIS.

COMPAGNIE AOE / EUGENIE ANDRIN 0AR ENTREZ DANS LA DANSE TH.NAT.DE CHAILLOT- GRAND FOYER. Un spectacle à la date du 2023-06-03 au 2023-06-09 15:00. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Compagnie AΦE / Esteban Lecoq et Aoi Nakamura0ARUne expérience numérique de la Compagnie AΦE qui, après le succès de WHIST la saison dernière, poursuit son exploration de la réalité augmentée.À l’origine, il y a zero degrees, duo à haute intensité artistique né en 2015 de la rencontre des chorégraphes Akram Khan et Sidi Larbi Cherkaoui, en complicité avec le sculpteur Antony Gormley et le compositeur Nitin Sawhney. Leur exploration commune du fameux point de passage – entre la vie et la mort, entre le chaos et l’ordre, entre l’ombre et la lumière – a inspiré la compagnie AΦE, après le remarqué WHIST, une traversée interactive au cœur même du laboratoire de la création. Grâce à de courtes séquences filmées en réalité augmentée, le public partage en live la performance des deux interprètes. Chacun, muni d’une tablette connectée et d’écouteurs, a la possibilité selon son parcours et ses déplacements d’interagir directement sur la pièce. Et de faire de cette expérience unique une nouvelle œuvre collective.ISABELLE CALABREDistribution / CréditsDirection artistique Esteban Lecoq et Aoi Nakamura (AΦE)Partenaire technique MbryonicMusique Nitin SawnheyArtistes graphiques Duncan Walker, Arthur TabbAvec Jose Agudo, Elias LazaridisProduction JiaXuan Hon (Blackwinged Creatives)Co-production Biennale de la danse de Lyon 2018A Sadler’s Wells 20th Anniversary CommissionRemerciements aux créateurs originaux de ‘zero degrees’ Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui, Nitin Sawhney and Antony Gormley.Avec le soutien de Arts Council England, Jasmin Vardimon Company, V&A, South East Dance, The Old Market Brighton, Akram Khan Company, Eastman and Ashford Borough Council. COMPAGNIE AOE / EUGENIE ANDRIN 0AR ENTREZ DANS LA DANSE Compagnie AOE EUR14.0 14.0 euros

Votre billet est ici

TH.NAT.DE CHAILLOT- GRAND FOYER PARIS 1, place du Trocadéro 75116

Compagnie AΦE / Esteban Lecoq et Aoi Nakamura

0AR

Une expérience numérique de la Compagnie AΦE qui, après le succès de WHIST la saison dernière, poursuit son exploration de la réalité augmentée.

À l’origine, il y a zero degrees, duo à haute intensité artistique né en 2015 de la rencontre des chorégraphes Akram Khan et Sidi Larbi Cherkaoui, en complicité avec le sculpteur Antony Gormley et le compositeur Nitin Sawhney. Leur exploration commune du fameux point de passage – entre la vie et la mort, entre le chaos et l’ordre, entre l’ombre et la lumière – a inspiré la compagnie AΦE, après le remarqué WHIST, une traversée interactive au cœur même du laboratoire de la création. Grâce à de courtes séquences filmées en réalité augmentée, le public partage en live la performance des deux interprètes. Chacun, muni d’une tablette connectée et d’écouteurs, a la possibilité selon son parcours et ses déplacements d’interagir directement sur la pièce. Et de faire de cette expérience unique une nouvelle œuvre collective.

ISABELLE CALABRE

Distribution / Crédits

Direction artistique Esteban Lecoq et Aoi Nakamura (AΦE)

Partenaire technique Mbryonic

Musique Nitin Sawnhey

Artistes graphiques Duncan Walker, Arthur Tabb

Avec Jose Agudo, Elias Lazaridis

Production JiaXuan Hon (Blackwinged Creatives)

Co-production Biennale de la danse de Lyon 2018

A Sadler’s Wells 20th Anniversary Commission

Remerciements aux créateurs originaux de ‘zero degrees’ Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui, Nitin Sawhney and Antony Gormley.

Avec le soutien de Arts Council England, Jasmin Vardimon Company, V&A, South East Dance, The Old Market Brighton, Akram Khan Company, Eastman and Ashford Borough Council.

.2023-06-09.

Votre billet est ici