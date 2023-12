LES FOLIES GRUSS COMPAGNIE ALEXIS GRUSS Paris, 17 février 2024, Paris.

COMPAGNIE ALEXIS GRUSS -LES FOLIES GRUSS : À année exceptionnelle, spectacle exceptionnel ! La Compagnie Alexis Gruss va encore vous surprendre avec un spectacle musical, équestre et aérien « fait-maison ». Cette année toujours, les artistes sont vos hôtes, et ils accueillent en plus, un hôte pas comme les autres. Stephan Gruss est fier de vous présenter un spectacle écrit à quatre mains avec l’auteur et compositeur Grégory Garell, dans un décor original de Grégory Antoine. Ensemble, ils subliment les 25 artistes, les 50 Chevaux de la cavalerie, l’Orchestre des Folies Gruss et nos deux interprètes Candice Parise et Xavier Ducrocq.Ils vous ont préparé un synopsis renversant ! Trois temps forts pour une expérience inédite Un pré-show : une restauration gourmande faite maison, lors d’un déjeuner ou d’un dîner rythmé par des performances artistiques, accompagné par notre orchestre et nos chanteurs.Un spectacle musical équestre et aérien : une production d’un nouveau genre d’1h30 où la magie de l’art équestre se mêle aux exploits des tableaux saltimbanques avec en point d’honneur la Grande Poste, inégalée et unique au monde.Le public découvre ce challenge hors-norme encore jamais vu où s’équilibre la dramaturgie, l’innovation, les défis de progrès technique et artistique.Un after show : prolongez votre soirée en partageant un moment de convivialité. C’est l’occasion d’échanger avec les artistes : une dédicace, une photo et un dernier verre. Du rêve, encore…HORAIRES (durée du spectacle 1h30) – * VENDREDI & SAMEDI – EN SOIRÉE Accueil et restauration : 19h00 Spectacle : 21h00 (durée 1h30) After show : 23h00 * SAMEDI & DIMANCHE – AU DÉJEUNER Accueil et restauration : 12h30 Spectacle : 15h00 (durée 1h30) INFORMATIONS PRATIQUES -Durée du spectacle : 1h30Réservation restauration non nécessaire Respects des consignes sanitaires Placement numéroté, accompagné par nos hôtesses dans la catégorie choisie.

Tarif : 20.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 15:00

Réservez votre billet ici

COMPAGNIE ALEXIS GRUSS Pte Passy/Carrefour des Cascades 75016 Paris 75