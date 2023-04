Compagnie ADM-VZW – À 2 mètres Catégorie d’Évènement: île de France

Compagnie ADM-VZW – À 2 mètres, 17 mai 2023, . Le mercredi 17 mai 2023

de 19h00 à 19h45

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

Cirque sous oxygène : Trois éléments, deux acrobates sur un mât chinois et cet oxygène INAUGURATION À 2 mètres

Compagnie ADM-vzw Trois éléments. Deux acrobates sur un mât chinois et cet oxygène, l’invisible qui est partout dans l’air et pourtant manquant dans le corps de Jesse.

À l’aide de Rocio, Jesse, atteint de mucoviscidose, démontre que l’on ne tient pas debout par les peurs, mais par les rêves. Ensemble, ils évoquent la fragilité de nos existences et la puissance de l’espoir.

Se découvrir, apprendre à s’entraider, à demander de l’aide, continuer à trouver la force pour se réaliser, tant de thèmes abordés avec sincérité.

Un spectacle touchant et généreux qui permet à l’être humain d’être humain. Parvis de la Mairie du 11e arrondissement, 12 Place Léon Blum Contact : http://www.festivalonze.org/spectacle/a-2-metres/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

GaetanDardenne

Détails Catégorie d’Évènement: île de France Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Compagnie ADM-VZW – À 2 mètres 2023-05-17 was last modified: by Compagnie ADM-VZW – À 2 mètres 17 mai 2023

Paris