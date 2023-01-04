COMPAGNIE À DEMAIN MON AMOUR – MILA BALEVA – GUILLAUME HUNOUT – M C’EST COMME AIMER Vandœuvre-lès-Nancy, 4 janvier 2023, Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy.

COMPAGNIE À DEMAIN MON AMOUR – MILA BALEVA – GUILLAUME HUNOUT – M C’EST COMME AIMER

Esplanade Jack Ralite, rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle  
2023-01-04 16:00:00 – 2023-01-04

Vandœuvre-lès-Nancy
Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

 

JEUNE PUBLIC DÈS 03 ANS / THÉÂTRE DE PAPIER / VIDÉO / POP-UP GÉANT
Un voyage poétique vers un ailleurs où tout est possible, où on partage et où on s’amuse, en passant par la découverte, l’émerveillement, la joie, l’étonnement ou encore la peur.

À savoir : Samedi 07 janvier de 10:00 à 12:00, atelier en famille dès 03 ans (Gratuit). Infos et inscription auprès de Cécile : cecile@centremalraux.com / 03 83 56 84 23

+33 3 86 56 83 56 https://www.centremalraux.com/saison/m-cest-comme-aimer

 

Véronique Lespérat Hequet
Vandœuvre-lès-Nancy
dernière mise à jour : 2022-12-13 par