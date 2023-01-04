COMPAGNIE À DEMAIN MON AMOUR – MILA BALEVA – GUILLAUME HUNOUT – M C’EST COMME AIMER Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy
COMPAGNIE À DEMAIN MON AMOUR – MILA BALEVA – GUILLAUME HUNOUT – M C’EST COMME AIMER Vandœuvre-lès-Nancy, 4 janvier 2023, Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy.
COMPAGNIE À DEMAIN MON AMOUR – MILA BALEVA – GUILLAUME HUNOUT – M C’EST COMME AIMER
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
2023-01-04 16:00:00 – 2023-01-04
Vandœuvre-lès-Nancy
Meurthe-et-Moselle
Vandœuvre-lès-Nancy
JEUNE PUBLIC DÈS 03 ANS / THÉÂTRE DE PAPIER / VIDÉO / POP-UP GÉANT
Un voyage poétique vers un ailleurs où tout est possible, où on partage et où on s’amuse, en passant par la découverte, l’émerveillement, la joie, l’étonnement ou encore la peur.
À savoir : Samedi 07 janvier de 10:00 à 12:00, atelier en famille dès 03 ans (Gratuit). Infos et inscription auprès de Cécile : cecile@centremalraux.com / 03 83 56 84 23
+33 3 86 56 83 56 https://www.centremalraux.com/saison/m-cest-comme-aimer
Véronique Lespérat Hequet
Vandœuvre-lès-Nancy
dernière mise à jour : 2022-12-13 par