COMPAGNIE À DEMAIN MON AMOUR – MILA BALEVA – GUILLAUME HUNOUT – M C'EST COMME AIMER
Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy

COMPAGNIE À DEMAIN MON AMOUR – MILA BALEVA – GUILLAUME HUNOUT – M C'EST COMME AIMER
Esplanade Jack Ralite, rue de Parme
Vandœuvre-lès-Nancy
Meurthe-et-Moselle

2023-01-04 16:00:00

Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy JEUNE PUBLIC DÈS 03 ANS / THÉÂTRE DE PAPIER / VIDÉO / POP-UP GÉANT

Un voyage poétique vers un ailleurs où tout est possible, où on partage et où on s’amuse, en passant par la découverte, l’émerveillement, la joie, l’étonnement ou encore la peur. À savoir : Samedi 07 janvier de 10:00 à 12:00, atelier en famille dès 03 ans (Gratuit). Infos et inscription auprès de Cécile : cecile@centremalraux.com / 03 83 56 84 23 +33 3 86 56 83 56 https://www.centremalraux.com/saison/m-cest-comme-aimer Véronique Lespérat Hequet

Vandœuvre-lès-Nancy

