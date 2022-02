COMPAGNIE 7 BIS – « LONTANO » Alès Alès, 5 avril 2022, AlèsAlès.

Fruit d’une rencontre et d’un travail entre les deux artistes de roue-cyr, l’écriture d’un solo pour Marica Marinoni se fera en écho aux enjeux déployés dans Instante, comme l’autre face d’une même pièce. Ce solo naît de l’envie de partager le plateau en présentant deux formes courtes, en diptyque, qui racontent ce rapport singulier que chacun d’eux entretient avec son agrès.Dans cette performance, Lontano, qui a la roue Cyr pour objet totem, l’acrobate Marica Marinoni, repousse les limites du corps, soulevant plusieurs questionnements : quelle est la place de notre corps aujourd’hui? Pour quelle raison choisit-on d’engager notre corps ? Que veut un corps?À travers le dialogue entre chair et roue, Marica produit devant nous un langage poignant et hypnotique. Rouler, risquer, échapper, tourner, se déconstruire à force de coups et de chutes : Lontano est un défi à la tempête de l’ivresse, une pulsion de vie, et un hymne à la résistance.*Infos pratiques :- Rendez-vous le 26 Février 2022- Où? : Pôle National de Cirque, La Verrerie d’Alès- Quand ? : Début de la représentation à 17h00- Durée : Environ 30mn- Réservations obligatoire via le site internet de La Verrerie- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 86 45 02- Réservations sur le site de La Verrerie : https://www.polecirqueverrerie.com/activite/lontano/

+33 4 66 86 45 02 https://www.polecirqueverrerie.com/activite/lontano/

