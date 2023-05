COMPAGNIE 126 KILOS Parc Hoche, 3 juin 2023, Nanterre.

Le samedi 03 juin 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

Banc de sable / Clown et cirque / Ils sont clowns, vont de pair, il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape.

Ils vont de pair. Elle porte le sacré comme un tee-shirt usé, sous ses airs de princesse. Lui, cache sous sa maladresse une grâce insoupçonnée. Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape. Complices inséparables, ils sont l’un pour l’autre l’appui nécessaire et se révèlent clowns jusqu’au bout des ongles.

Avec Anaïs Albisetti et Vincent Bonnefoi-Calmels De Gwenaëlle Traonouez et Vincent Bonnefoi-Calmels

En partenariat avec Parade(s), le festival des arts de la rue de la Ville de Nanterre, et avec le soutien du réseau Actes If et de la Métropole du Grand Paris.



Parc Hoche Avenue de la Commune de Paris 92000 Nanterre

Contact : https://www.nanterre.fr/parades 01 41 37 94 20 parades@mairie-nanterre.fr https://www.facebook.com/parades.nanterre https://www.facebook.com/parades.nanterre https://www.nanterre.fr/parades

©Kalimba Cie 126 kilos Banc de sable