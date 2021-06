Paris Théâtre Traversière Paris Compact + Carte Blanche Théâtre Traversière Paris Catégorie d’évènement: Paris

Compact + Carte Blanche Théâtre Traversière, 11 juin 2021-11 juin 2021, Paris. Compact + Carte Blanche

Théâtre Traversière, le vendredi 11 juin 2021 à 20:30

On se réjouit d’accueillir Jann Gallois, danseuse-chorégraphe touche-à-tout, hors des conventions de sa famille hip-hop. CARTE BLANCHE Ici, les rênes du spectacle sont laissées au public… Tout comme l’écrivain se retrouvant face à cette force de la page blanche représentant l’infinité des possibles, ce projet interactif conforte la chorégraphe dans sa propre signature, avec toute sa fraîcheur et ses surprises. COMPACT Jann Gallois interroge les relations entre deux êtres. Avec une écriture millimétrée, quasi architecturale, elle imbrique deux corps-deux masses deux matières, en des étreintes férocement virtuoses, cherchant à montrer, en écho avec nos modes vie contemporains liés aux nouvelles technologies, comment l’obsession du contact, réel ou virtuel, peut se faire au détriment d’une autre forme de contact, celui des âmes…

S’adresser au théâtre ou réserver une invitation pro à production@cieburnout.com

Jann Gallois / Cie BurnOut Théâtre Traversière 15 bis Rue Traversière, 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T20:30:00 2021-06-11T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre Traversière Adresse 15 bis Rue Traversière, 75012 Paris Ville Paris lieuville Théâtre Traversière Paris