AVANT PREMIÈRE : Iris et les hommes COMOEDIA AVANT PREMIÈRE : Iris et les hommes COMOEDIA, 31 décembre 2023, . AVANT PREMIÈRE : Iris et les hommes Dimanche 31 décembre, 20h00, 22h00 COMOEDIA Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T22:00:00+01:00

Fin : 2023-12-31T22:00:00+01:00 – 2024-01-01T00:00:00+01:00 Iris et les hommes

Dimanche 31 décembre à 20h00 Version : VF

Nationalité : France

Année : 2024

Date de sortie : 03 janvier 2024

Comédie dramatique, drame, comédie, Romance

Réalisé par : Caroline Vignal

Avec : Laure Calamy, Vincent Elbaz, Suzanne de Baecque, Sylvain Katan, Laurent Poitrenaux Un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant : tout va bien pour Iris. Mais depuis quand n'a-t-elle pas fait l'amour ? Peut-être est-il temps de prendre un amant. S'inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boite de Pandore. Les hommes vont tomber… Comme s'il en pleuvait ! COMOEDIA 13 AV BERTHELOT Lyon

COMOEDIA https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//