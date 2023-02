Démonstration de cuissons Raku et de tournage Communs de Moulignon Saint-Fargeau-Ponthierry Catégories d’Évènement: Saint-Fargeau-Ponthierry

Seine-et-Marne

Démonstration de cuissons Raku et de tournage Communs de Moulignon, 1 avril 2023, Saint-Fargeau-Ponthierry. Démonstration de cuissons Raku et de tournage 1 et 2 avril Communs de Moulignon Tout au long du week-end les visiteurs pourront découvrir le Raku, ainsi que de la démonstration de tournage. Communs de Moulignon Saint Fargeau Ponthierry Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 Seine-et-Marne Île-de-France Tout au long du week-end, les visiteurs pourront découvrir le Raku.0

C’est une méthode de cuisson Japonaise datant du 16ème siècle environ, qui consiste à prendre les pièces dans le four à plus ou moins 950° et de venir les déposer dans de la sciure ou de la paille pour faire un enfumage.

Le choc thermique va créer des craquelures et l’oxyde de carbonne dégagé va modifier les couleurs.

On obtient ainsi des pièces totalement uniques.

Le temps du refroidissement, de la démonstration de tournage sera propposé.

Les visiteurs pourront également apprécier les créations de l’atelier dans un espace boutique dédié.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Défournement d’une cuisson Raku

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Fargeau-Ponthierry, Seine-et-Marne Autres Lieu Communs de Moulignon Adresse Saint Fargeau Ponthierry Ville Saint-Fargeau-Ponthierry lieuville Communs de Moulignon Saint-Fargeau-Ponthierry Departement Seine-et-Marne

Communs de Moulignon Saint-Fargeau-Ponthierry Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-fargeau-ponthierry/

Démonstration de cuissons Raku et de tournage Communs de Moulignon 2023-04-01 was last modified: by Démonstration de cuissons Raku et de tournage Communs de Moulignon Communs de Moulignon 1 avril 2023 Communs de Moulignon Saint-Fargeau-Ponthierry Saint-Fargeau-Ponthierry

Saint-Fargeau-Ponthierry Seine-et-Marne