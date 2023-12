Community of Ink Médiathèque Edmond Rostand Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Community of Ink Médiathèque Edmond Rostand Paris, 19 janvier 2024 00:00, Paris. Du vendredi 19 janvier 2024 au dimanche 18 février 2024 :

.Public adolescents adultes. gratuit

Une exposition photographique de Florent Bibaut Le projet « Community of Ink » (Communauté d’Encre) interroge la notion de représentation dans une société uniformisée et globalisée. Il se compose d’une galerie de portraits d’individus qui cherchent à se distinguer et qui paradoxalement, et dans ce même mouvement, tendent à se ressembler. Les images mettent en valeur la manière dont une culture de la marge produit à son tour des codes conventionnels et comment le désir de transformation radicale du corps génère de nouvelles présentations normatives. En manipulant mes images, en intervenant sur les papiers à partir de gestes simples comme la déchirure et la recomposition, je fabrique des chimères. Florent Bibaut Vernissage le samedi 27 janvier à partir de 17h Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris Contact : +33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

Florent Bibaut Community of Ink Détails Heure : 00:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75017 Lieu Médiathèque Edmond Rostand Adresse 11 rue Nicolas Chuquet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Edmond Rostand Paris latitude longitude 48.8883939892465,2.30309000346023

Médiathèque Edmond Rostand Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/