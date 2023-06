La Biodiversité des bords de chemins Communiquée à la réservation 44350 Guerande Guérande, 6 juillet 2023, Guérande.

Lors de cette petite randonnée de 3 km sur le coteau Guérandais, avec une vue incroyable sur les marais salants, partons à la rencontre des arbres et arbustes et écoutons leurs compagnons les oiseaux. Quels sont ces habitants qui peuplent discrètement les bords de nos chemins ? Paon du jour, y vis-tu ? Une balade ressourçante à ne pas manquer.

Animée par le CPIE Loire Océane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T10:00:00+02:00 – 2023-07-06T12:00:00+02:00

