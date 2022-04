Communication sur les projets européens menés au sein de l’ACMG ACMG Sainte-Colombe-en-Bruilhois Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Communication sur les projets européens menés au sein de l’ACMG ACMG, 9 mai 2022, Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Communication sur les projets européens menés au sein de l’ACMG

ACMG, le lundi 9 mai à 00:30

– Courte vidéo de présentation de chaque projet diffusée sur les réseaux ( mêlant PPT et individu qui parle) – Communication auprès de nos adhérents sur les avancées des projets – Diffusion des vidéos existantes sur les projets – Actualités sur notre site internet

Communication sur notre site internet acmg.asso.fr

Dans le cadre du joli mois de l’Europe, l’ACMG présente ses 3 projets : ClimAlert SUDOE, RiskAquaSoil et Triple C (Interreg Atlantic Area) ACMG 846 allée de la Seynes Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T00:30:00 2022-05-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Colombe-en-Bruilhois Autres Lieu ACMG Adresse 846 allée de la Seynes Ville Sainte-Colombe-en-Bruilhois lieuville ACMG Sainte-Colombe-en-Bruilhois Departement Lot-et-Garonne

ACMG Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-colombe-en-bruilhois/

Communication sur les projets européens menés au sein de l’ACMG ACMG 2022-05-09 was last modified: by Communication sur les projets européens menés au sein de l’ACMG ACMG ACMG 9 mai 2022 ACMG Sainte-Colombe-en-Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne