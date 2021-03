Genève Espace de quartier Eaux-Vives Genève COMMUNICATION ET SAVOIR-ÊTRE EN ENTREPRISE : LUNDI 29 MARS Espace de quartier Eaux-Vives Genève Catégorie d’évènement: Genève

COMMUNICATION ET SAVOIR-ÊTRE EN ENTREPRISE : LUNDI 29 MARS Espace de quartier Eaux-Vives, 29 mars 2021-29 mars 2021, Genève. COMMUNICATION ET SAVOIR-ÊTRE EN ENTREPRISE : LUNDI 29 MARS

Espace de quartier Eaux-Vives, le lundi 29 mars à 09:00

En effet, lorsque l’on entre en interaction avec les autres, beaucoup de choses se passent. Il suffit d’un regard, d’un sourire pour détendre une atmosphère et créer du lien. Un autre point important de la communication régit dans la capacité de faire comprendre son point de vue tout en respectant celui des autres. Durant notre vie professionnelle, combien de fois avons-nous eu le sentiment de ne pas avoir été entendu ? Ou celui de ne pas savoir comment aborder un sujet ? Dans un environnement de plus en plus compétitif, il est essentiel de continuer à avancer et ne pas perdre de vue son projet professionnel. Alors comment améliorer la communication et le savoir-être dans son quotidien ? Comment se démarquer en situation de crise et optimiser son employabilité ? A la fin de la formation, vous aurez acquis des outils pour optimiser votre communication et renforcer votre employabilité. Formation animée par Sonia NOCERA, coach et animatrice certifiée PCC.

Destinée à toutes les personnes désireuses d’acquérir des astuces pour améliorer leur communication et mieux se positionner sur le marché du travail. Développer une meilleure communication, c’est aussi créer un environnement de confiance propice à une collaboration saine. Cette confiance contribue à augmenter la productivité et améliorer la continuité des activités au sein de la structure. Elle permet également d’accroître la motivation et le bien-être en entreprise ; deux piliers fondamentaux pour une durabilité. [**INSCRIVEZ-VOUS**](https://thrive-association.ch/inscription-atelier-communication/)

20 CHF – en ligne sur Zoom

La communication joue un rôle prépondérant dans la sphère des relations professionnelles. Indispensable dans notre quotidien, elle est même devenue incontournable avec l’arrivée de la pandémie. Espace de quartier Eaux-Vives rue de Montchoisy 46 Genève Eaux-Vives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-29T09:00:00 2021-03-29T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Espace de quartier Eaux-Vives Adresse rue de Montchoisy 46 Ville Genève