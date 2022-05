Communes Square Séverine Catégorie d’évènement: Paris

Dans un village. Trois personnes viennent de fonder une association LGBTQIA+, une quatrième les interviewe ; mais ce n’est vite plus le sujet. Quelque chose se passe, en écho aux grèves générales qui ont secoué le pays ces derniers mois, un grondement terrible, une grande peur, mêlée à la soif d’une nouvelle justice : le village fait sécession, la Commune est décrétée. La durée de la pièce est la durée de l’histoire : la peinture d’un moment, d’une bascule. C’est une pièce en une seule partie, menée à la fois comme un vaudeville et comme un thriller : en tension. Ça parle de l’événement, du bouleversement politique qui explose le cadre intime, même le cadre militant, qui fait scission dans la frise chronologique. Ça parle d’engagement pas nécessairement théorisé, ou qui n’a pas l’air de l’être, d’envie d’être acteur/actrice, de théories du complot, de force répressive, de besoin d’un autre air. On ne sait pas comment ça finit, puisque c’est un début. _Communes_ fait partie de notre cycle sur les révoltes (Parking, Communes, Chats Chiens Louves). C’est la suite de Parking, dans lequel on suit la naissance d’une grève générale à partir d’un hypermarché. Communes se situe deux ans après ce mouvement social. Il n’est pas nécessaire d’avoir vu Parking pour apprécier Communes. Dans le cadre du festival Et 20 l’Été.

