Journée Nationale du Commerce de Proximité Communes Entre Dore et Allier Lezoux, 14 octobre 2023, Lezoux.

Lezoux,Puy-de-Dôme

Promotion des artisans, commerçants et producteurs locaux : stand sur le marché, animations dans les commerces, à la médiathèque et au musée, déambulation gourmande, visite d’exploitation agricole, challenge sportif citoyen..

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 19:00:00. .

Communes Entre Dore et Allier

Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Promotion of local artisans, merchants and producers: market stall, events in shops, at the media library and museum, gourmet walk, farm tour, citizen sports challenge.

Promoción de los artesanos, comerciantes y productores locales: puesto en el mercado, actos en las tiendas, la mediateca y el museo, paseo gastronómico, visita a granjas, desafío deportivo ciudadano.

Förderung lokaler Handwerker, Händler und Produzenten: Marktstand, Veranstaltungen in Geschäften, in der Mediathek und im Museum, Gourmetwanderung, Besuch eines landwirtschaftlichen Betriebs, Bürgersport-Challenge.

Mise à jour le 2023-09-21 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez