Marche Rose au profit de la lutte contre le cancer – Fervaques Comm’Une Vie Livarot-Pays-d’Auge, 15 octobre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

L’association Comm’Une Vie organise une Marche Rose le dimanche 15 octobre à 10h00 au départ de la fontaine de Fervaques au profit de la lutte contre le cancer.

Circuits de 2/3kms.

Comm’Une Vie Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



The Comm’Une Vie association is organizing a Pink Walk on Sunday October 15 at 10:00 am, starting from the Fervaques fountain, in aid of the fight against cancer.

2/3 km circuits

La asociación Comm’Une Vie organiza una Marcha Rosa el domingo 15 de octubre a las 10 h, con salida de la fuente de Fervaques, a beneficio de la lucha contra el cáncer.

Circuitos de 2/3 km

Der Verein Comm’Une Vie organisiert am Sonntag, den 15. Oktober um 10.00 Uhr ab dem Brunnen von Fervaques einen Rosa Marsch zugunsten des Kampfes gegen den Krebs.

Rundgänge von 2/3kms

