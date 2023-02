CommUne Utopie, un spectacle jeune public de Anne Collod La Maison des métallos, 10 mars 2023, Paris.

Le dimanche 12 mars 2023

de 16h00 à 17h00

Le samedi 11 mars 2023

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 10 mars 2023

de 19h30 à 20h30

. payant

tarifs libres 10, 15 ou 20€

à découvrir en famille à partir de 8 ans

S’étreindre, porter des objets, déchirer de grandes feuilles de papier… Des gestes simples qui peuvent devenir follement poétiques, tout est affaire de règles du jeu et d’interprétation. Surtout si les enfants interviennent pour changer le cours de l’histoire…

CommUne Utopie puise son inspiration dans la pièce Parades & changes qu’Anna Halprin a créé en 1965. Cette géniale et discrète pionnière de la post modern dance américaine entendait relier la danse à la vie ordinaire en invitant les tâches quotidiennes (tasks) sur le plateau. Avec elle, la danse devenait un jeu avec ses règles et ses consignes. Anne Collod connaît bien ce répertoire qu’elle réactive depuis de nombreuses années. Mais, de cette pièce créée pour des adultes, elle a voulu en faire une expérience à hauteur d’enfants.

Deux danseurs et une danseuse interprètent ensemble quatre tableaux ou plutôt « scores », programmes d’activité fondés sur des gestes usuels, fait de consignes et de règles. Mais si tout n’est que jeu, alors que se passerait-il si on inversait l’ordre des choses, la lumière, la musique ? Et pourquoi pas les consignes données aux danseurs ? Et si c’était un public d’enfants qui en décidait ? Telle est la proposition de CommUne Utopie, faire l’expérience jouissive des processus de l’écriture danse. Et c’est joyeux et libre, comme une utopie…

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris

Sandy Korzekwa