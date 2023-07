Exposition « Le Bouffay à travers les Ages » Commune Libre du Bouffay Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Exposition « Le Bouffay à travers les Ages »

12 panneaux illustrant l'histoire du Quartier d Bouffay et de l'ancienne « ville close » des origines à nos jours.

Commune Libre du Bouffay
7 rue du Vieil Hôpital 44000 Nantes
Nantes 44000 Centre Ville
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

