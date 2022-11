Work in progress performance Commune Image Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Le festival des films en cours d’écriture Commune Image 8 rue Godillot, 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://wippfestival.com/quest-ce-que-le-wipp/ »}] Le Work In Progress Performance est le seul festival exclusivement dédié à la présentation de projets cinématographiques en cours d’écriture. Le public a le privilège de découvrir dès leur genèse une trentaine de nouveaux projets filmiques : du court et du long métrage, du documentaire et de la fiction, des auteurs confirmés et des auteurs débutants. Où ? 8 rue Godillot, 93400 Saint-Ouen Quand? Du 1 au 4 Décembre 2022 Pour qui ? Les scénaristes débutants et confirmés, les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Conditions d’accès : Les projets sont uniquement sélectionnés par l’intermédiaire de nos partenaires artistiques (résidences, formations, festivals de scénaristes, bourses d’écriture) : L’Aide à l’écriture de la région Ile-de-France, La Ruche – Gindou Cinéma, l’Atelier Scénario de la Fémis, le Moulin d’Andé – CÉCI, la Scénaristerie, le G.R.E.C., le Groupe Ouest, l’école Kourtrajmé, Valence Scénarios – Festival International des Scénaristes et Compositeurs, et Cinémas 93. Plus d’informations ici : https://wippfestival.com/quest-ce-que-le-wipp/

