Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, le mardi 12 avril à 18:30

Cette soirée réunira les contributeurs du livre : – PHILIPPE MADEC, architecte et urbaniste, co-auteur du Manifeste – ÉLODIE GASCHARD, architecte – MARION PERRET-BLOIS, urbaniste et écologue donnera la parole à : – BERNARD-LOUIS BLANC, adjoint au Maire de Bordeaux, Urbanisme résilient – LOUIS BOUSQUET, ingénieur, promoteur et partenaire de l’événement et sera animée par CHRISTOPHE BOURIETTE, architecte, enseignant et urbaniste **AUTOUR DE L’ÉVÉNEMENT** La librairie Mollat présentera une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique. Les échanges seront retransmis en direct sur la webradio de Mezzanine : [[www.mezzanine.archi](www.mezzanine.archi)](www.mezzanine.archi ) clic « play » **PARTENAIRES** EDEN PROMOTION / GROUPE FRUGALITE HEUREUSE 33/24 / GROUPE FRUGALITE HEUREUSE ET CREATIVE / RUMEURS RADIO

Entrée libre

Le 308 – Maison de l’Architecture accueille le Groupe Frugalité Heureuse 33/24 à l’occasion de la parution de l’ouvrage collectif « Commune frugale » chez Actes Sud.

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde



