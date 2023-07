Découvrez l’histoire de ce village à travers une exposition de photo Commune de Torreilles Torreilles, 15 septembre 2023, Torreilles.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association Gestion du Patrimoine de Torreilles organise, du 15 au 22 septembre, « La semaine du Patrimoine »

À cette occasion, profitez d’une exposition de photos « Torreilles d’Antan » qui sera présentée au Cube du 15 au 22 septembre, présentant des photos du village remontant jusqu’en 1950 ainsi que des métiers d’époque.

L’inauguration aura lieu le vendredi 15 Septembre à 18h.

Le dimanche 17 septembre à 11h à la chapelle de Juhegues, assistez à la pose d’une plaque commémorative devant le cyprès planté l’année passée à l’occasion des 30 ans de l’association Gestion du Patrimoine de Torreilles.

Le vendredi 22 septembre à 18h aura lieu au Cube, une conférence « pêcher sur la côte du Roussillon de l’Agly à la Têt du XIIe au XIXe siècle » présenté par Elisabeth Bille, professeure d’histoire-géographie et docteure en histoire du Moyen Âge.

©Marie Michelle Bataille