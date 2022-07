Visite guidée de Sauveterre de Guyenne. Commune de Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’évènement: Gironde

Sauveterre-de-Guyenne

Visite guidée de Sauveterre de Guyenne. Commune de Sauveterre-de-Guyenne, 17 septembre 2022, Sauveterre-de-Guyenne. Visite guidée de Sauveterre de Guyenne. Samedi 17 septembre, 10h30 Commune de Sauveterre-de-Guyenne

Gratuit. Entrée libre.

Laissez-vous séduire par l’architecture et l’urbanisme de Sauveterre-de-Guyenne à l’occasion d’une visite guidée proposée par l’Office de Tourisme. Commune de Sauveterre-de-Guyenne 28 place de la République, 33540 Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 71 53 45 https://www.entredeuxmers.com/ Au cœur de l’appellation « Entre-deux-Mers », Sauveterre-de-Guyenne est l’une des 8 bastides de Gironde. Sa situation géographique, particulière à un carrefour de circulation, lui procure de tous temps une importance économique et stratégique. Laissez-vous séduire par son architecture et son urbanisme à l’occasion d’une visite guidée proposée par l’Office de Tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:30:00+02:00

2022-09-17T11:30:00+02:00 Entre deux Mers tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Autres Lieu Commune de Sauveterre-de-Guyenne Adresse 28 place de la République, 33540 Sauveterre-de-Guyenne Ville Sauveterre-de-Guyenne Age maximum 99 lieuville Commune de Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Departement Gironde

Commune de Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauveterre-de-guyenne/

Visite guidée de Sauveterre de Guyenne. Commune de Sauveterre-de-Guyenne 2022-09-17 was last modified: by Visite guidée de Sauveterre de Guyenne. Commune de Sauveterre-de-Guyenne Commune de Sauveterre-de-Guyenne 17 septembre 2022 Commune de Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne

Sauveterre-de-Guyenne Gironde