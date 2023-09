Nuit de la glisss Commune de Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Macaire Nuit de la glisss Commune de Saint-Macaire Saint-Macaire, 16 septembre 2023, Saint-Macaire. Nuit de la glisss Samedi 16 septembre, 10h00 Commune de Saint-Macaire Tarif habituel. Entrée libre. Le moto start club macarien vous propose sa nuit de la Glisss avec diverses courses de motos. La soirée se clôturera par un feu d’artifice. Commune de Saint-Macaire 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine Terrain de grass track en bord de Garonne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

