Festival des Jeux Commune de Saint-Herblain Saint-Herblain, 26 février 2024, Saint-Herblain.

2024-02-26

Horaire :

Gratuit : oui

Cette année, le Festival des Jeux joue avec vos cinq sens et stimule votre imagination à travers des propositions toujours diverses, foisonnantes et conviviales aux quatre coins de la Ville. Vous retrouverez des espaces de jeux pour tous les âges et tous les publics comme par exemple un espace de moutricité, de sombres jeux vidéo, une soirée jeu Enquête de sens…

Commune de Saint-Herblain Saint-Herblain 44800