Festival Prunay en Scène ! Commune de Prunay Prunay, 24 novembre 2023, Prunay.

Prunay,Marne

Venez découvrir la troisième édition du festival PRUNAY EN SCENE !

Cette année, de la comédie familiale, du cabaret et du jeune public ! Sans oublier la buvette et la restauration animée par nos bénévoles.

Au programme :

Vendredi 24 novembre : « Ca peut être pire » (comédie) par notre compagnie « la scène champenoise ».

Samedi 25 novembre : Burlesk » comédie burlesque) par la compagnie « les demoiselles du K-Barré ».

Dimanche 26 novembre : « Lutinerie de Noël » (jeune public) de la compagnie « Toutes les bonnes choses ont un début »..

Come and discover the third edition of the PRUNAY EN SCENE festival!

This year, family comedy, cabaret and young audiences! And don’t forget the refreshment bar and catering provided by our volunteers.

On the program:

Friday November 24: « Ca peut être pire » (comedy) by our company « la scène champenoise ».

Saturday November 25: « Burlesk » (burlesque comedy) by the company « les demoiselles du K-Barré ».

Sunday November 26: « Lutinerie de Noël » (young audience) by the « Toutes les bonnes choses ont un début » company.

¡Venga a descubrir la tercera edición del festival PRUNAY EN SCENE!

Este año habrá comedia familiar, cabaret y espectáculos para el público joven Y no olvide el bar de refrescos y el catering a cargo de nuestros voluntarios.

En el programa:

Viernes 24 de noviembre: « Ca peut être pire » (comedia) de nuestra compañía « la scène champenoise ».

Sábado 25 de noviembre: Burlesk (comedia burlesca) a cargo de la compañía « les demoiselles du K-Barré ».

Domingo 26 de noviembre: « Lutinerie de Noël » (público joven) por la compañía « Toutes les bonnes choses ont un début ».

Erleben Sie die dritte Ausgabe des Festivals PRUNAY EN SCENE!

Dieses Jahr gibt es Familienkomik, Kabarett und junges Publikum! Nicht zu vergessen die von unseren Freiwilligen betreuten Getränke- und Essensstände.

Auf dem Programm stehen :

Freitag, 24. November: « Es könnte schlimmer sein » (Komödie) von unserer Theatergruppe « la scène champenoise ».

Samstag, 25. November: Burlesk » (Burlesque-Komödie) von unserer Gesellschaft « les demoiselles du K-Barré ».

Sonntag, 26. November: « Lutinerie de Noël » (junges Publikum) von unserer Gesellschaft « Toutes les bonnes choses ont un début » (Alle guten Dinge haben einen Anfang).

