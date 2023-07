Nuit du patrimoine Commune de Pellegrue Pellegrue, 16 septembre 2023, Pellegrue.

Nuit du patrimoine Samedi 16 septembre, 18h00 Commune de Pellegrue Gratuit. Entrée libre.

À partir de 18h : rendez-vous sous la halle de Pellegrue où il vous sera présenté l’exposition et le dépliant réalisé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

À 18h30 : participez à une table-ronde à propos de la halle de Pellegrue, lieu de vie et enjeu de démocratie locale, avec José Bluteau, Jean-Marie Billa, Marie-Claude Jean, Bernard Larrieu.

De 19h30 à 20h45, participez à un mini marché nocturne et profitez d’une restauration sous la halle (producteurs et viticulteurs locaux, food truck ou pique-nique tiré du sac) animé par le groupe gascon Gric de Prat.

À 21h00 : rendez-vous au lavoir pour une promenade nocturne aux torches dans la bastide avec José Bluteau, Jean-Luc Piat, Sylvie Faravel. Vous pourrez découvrir le lavoir, les remparts, le cimetière protestant, la mairie, l’ancienne forge, le monument aux morts et l’église.

Il vous sera présenter en image l’histoire de la bastide par Sylvie Faravel, devant l’église et il sera évoqué des fouilles du château par Jean-Luc Piat.

Pour finir votre soirée, à 23h, un feu d’artifice sera prévu !

Commune de Pellegrue 33790 Pellegrue Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le village de Pellegrue a été traversé et l’est encore par de très nombreux pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

©José Bluteau