Foulées du Rond du Chêne commune de oyre Oyré Catégories d’Évènement: Oyré

Vienne

Foulées du Rond du Chêne commune de oyre, 7 mai 2023, Oyré. Foulées du Rond du Chêne Dimanche 7 mai, 09h00 commune de oyre sur inscription LES FOULEES DU ROND DU CHENE

Le Dimanche 7 Mai 2023 Au programme : course nature 9 et 14 km (9h30)

Trail 24 km (9h)

Inscription en ligne 7€+1€ ou sur place 8€.

Nouveauté: course enfants gratuite à partir de 11h

Au plaisir de vous voir nombreux. www.CDFOYRE.com

Informations au 06 33 93 73 55 commune de oyre oyre Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.CDFOYRE.com »}] [{« link »: « http://www.CDFOYRE.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T12:00:00+02:00

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Oyré, Vienne Autres Lieu commune de oyre Adresse oyre Ville Oyré Departement Vienne Lieu Ville commune de oyre Oyré

Évènements liés

commune de oyre Oyré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oyre/

Foulées du Rond du Chêne commune de oyre 2023-05-07 was last modified: by Foulées du Rond du Chêne commune de oyre commune de oyre 7 mai 2023 commune de oyre Oyré Oyré

Oyré Vienne