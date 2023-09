Cet évènement est passé Visite guidée de Montpezat d’Agenais Commune de Montpezat d’Agenais Montpezat Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Montpézat Visite guidée de Montpezat d’Agenais Commune de Montpezat d’Agenais Montpezat, 17 septembre 2023, Montpezat. Visite guidée de Montpezat d’Agenais Dimanche 17 septembre, 16h00 Commune de Montpezat d’Agenais Gratuit. Entrée libre. Départ à 16h devant la bascule (parking école). Participez à une v​isite guidée du village médiéval de Montpezat d’Agenais. Découvrez son histoire et de son patrimoine. Commune de Montpezat d’Agenais 47360 Montpezat d’Agenais Montpezat 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 95 02 14 http://www.montpezat-agenais.com Village de caractère, fief des seigneurs de Montpezat, découvrez ce haut lieu de la guerre de Cent Ans. Parking gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @otconfluent Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Montpézat Autres Lieu Commune de Montpezat d'Agenais Adresse 47360 Montpezat d'Agenais Ville Montpezat Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Commune de Montpezat d'Agenais Montpezat latitude longitude 44.36545;0.489572

Commune de Montpezat d'Agenais Montpezat Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpezat/