Sa définition laconique est inscrite dans divers dictionnaires comme étant une » chorale d’hommes ou d’enfants « .

Pourtant à Couiza, l’Orphéon Son d’Aïci (traduction : je suis d’ici, phonétique en oc : soun d’aïchi), constitué en association du même nom est bien plus encore…

On peut s’étonner de prime abord, du caractère exclusivement masculin de cette formation chorale à l’heure où les chœurs ont du mal à se constituer et surtout à mêler des voix masculines à celles féminines, très largement majoritaires. Un choix délibéré pour cette formation couizanaise. C’est aujourd’hui dix-huit membres (*) qui constituent l’orphéon.

Son d’aïci dévoile ses toutes prochaines représentations.

