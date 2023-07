Terra Aventura : « La fabuleuse forêt des Landes » Commune de Miramont-Sensacq Miramont-Sensacq, 15 septembre 2023, Miramont-Sensacq.

Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez : « La fabuleuse forêt des Landes ». Inspirée du géocaching, cette chasse aux trésors grandeur nature consiste à retrouver à Maumesson, dans la forêt de Miramont-Sensacq, la cache finale grâce à des indices délivrés en ligne. On marche d’un bon pas tout en faisant fonctionner ses méninges… Pour rester en forme et partager un bon moment en famille !

Il n’y a plus de manipulations d’indices (indice 5 et indice 6 modifiés pour éviter tout contact) et un QRcode est apposé vers la cache finale. Les aventuriers peuvent faire la boucle en toute sécurité. Tout est virtuel.

Commune de Miramont-Sensacq 40320 Miramont-Sensacq Miramont-Sensacq 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine Miramont-Sensacq est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département des Landes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

