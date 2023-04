Découvrez une bastide aquitaine du XIIIe siècle Commune de Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Découvrez une bastide aquitaine du XIIIe siècle Commune de Miramont-de-Guyenne, 16 septembre 2023, Miramont-de-Guyenne. Découvrez une bastide aquitaine du XIIIe siècle 16 et 17 septembre Commune de Miramont-de-Guyenne Gratuit. Entrée libre. Départ : Bureau d’Information Touristique. Faites une pause en Pays de Lauzun et venez découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne.

Entrez dans le dédale des petites ruelles, laissez-vous surprendre par notre bastide et découvrez son histoire au rythme d’un quadrilatère presque parfait ! Commune de Miramont-de-Guyenne 1 rue Pasteur, 47800 Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 38 94 http://www.paysdelauzun.com Miramont-de-Guyenne est la seule Bastide du pays de Lauzun ! Miramont-de-Guyenne est une ancienne bastide royale, appelée au départ « Miramont-de-Lauzun » puisque fondée sur les terres du duc de Lauzun, vers 1280, par Edouard Ier, roi d’Angleterre. Miramont ; la cité qui « mire », qui regarde le « mont », au nord, c’est-à-dire le coteau de « Touvent », a les caractères très particuliers des bastides anglaises du midi de la France. La bastide traversa les vicissitudes de la guerre de Cent Ans (1337-1453), et redevint définitivement française en 1453. Elle obtint même une charte de la part de Charles VIII, en 1494. Ce fait rarissime constitue une particularité de notre bastide. Les bastides sont reconnaissables, Miramont-de-Guyenne en atteste, par un plan en damier organisé autour d’une place centrale. Toutes les rues principales en partent. Parking Place Humeau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 ©OTPL

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Commune de Miramont-de-Guyenne Adresse 1 rue Pasteur, 47800 Miramont-de-Guyenne Ville Miramont-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Commune de Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne

Commune de Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miramont-de-guyenne/

Découvrez une bastide aquitaine du XIIIe siècle Commune de Miramont-de-Guyenne 2023-09-16 was last modified: by Découvrez une bastide aquitaine du XIIIe siècle Commune de Miramont-de-Guyenne Commune de Miramont-de-Guyenne 16 septembre 2023 Commune de Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne