Circuit des ateliers chapelains Commune de la Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre, samedi 6 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-06 14:00 – 19:00

Gratuit : oui

Pour la 5e fois, le circuit des artistes chapelains vous invite à visiter leurs ateliers le temps d’un week-end, les 6 et 7 avril 2024. Cette année, l’association Chapôl’Artist accueille 41 artistes. Ils sont créateurs dans les arts de la peinture, du dessin ou de l’illustration, de la photographie, de la mosaïque, du raku, de la céramique et de la sculpture. Le circuit des ateliers jalonne la commune de part en part, sur un parcours de 25 km environ. Vous pouvez ainsi sillonner la commune de Portricq à Mouline sur 21 lieux d’exposition. Samedi 6 avril 2024 de 14h à 19h et dimanche 7 avril 2024 de 10h à 18h Découvrez le circuit sur chapolartist44.fr

Commune de la Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240