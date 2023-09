Visite guidée en musique de Fontès Commune de Fontès Fontès, 17 septembre 2023, Fontès.

Quoi que de plus agréable que de découvrir l’histoire et le patrimoine d’un village en musique ! Une visite guidée par Marie-Pierre Nougaret, guide-conférencière accompagnée par Aimé Brees, chanteur et musicien occitan, vous sera proposée pour percevoir autrement l’histoire et les lieux cachés et insolites de Fontès. La visite se terminera à la médiathèque par la visite de l’exposition consacrée au sport et aux grands auteurs de la littérature française et un pot de l’amitié.

