Visite d’entreprises locales Commune de Fontaines Fontaines Catégories d’Évènement: Fontaines

Saône-et-Loire Visite d’entreprises locales Commune de Fontaines Fontaines, 16 septembre 2023, Fontaines. Visite d’entreprises locales 16 et 17 septembre Commune de Fontaines Sur réservation À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites guidées des entreprises locales de la zone des Ormeaux. Commune de Fontaines Fontaines 71150 Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 45 87 50 https://fontainesenbourgogne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « accueil.mairie@fontainesenbourgogne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Fontaines, Saône-et-Loire Autres Lieu Commune de Fontaines Adresse Fontaines 71150 Ville Fontaines Departement Saône-et-Loire Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Commune de Fontaines Fontaines latitude longitude 46.849655;4.770441

Commune de Fontaines Fontaines Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaines/