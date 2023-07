Atelier théâtre et Cascade Commune de Colombier-le-Vieux Colombier-le-Vieux Catégories d’Évènement: Ardèche

Colombier-le-Vieux Atelier théâtre et Cascade Commune de Colombier-le-Vieux Colombier-le-Vieux, 11 juillet 2023, Colombier-le-Vieux. Atelier théâtre et Cascade Mardi 11 juillet, 14h00 Commune de Colombier-le-Vieux Réservé aux personnes de l’IME de St Uze A travers des ateliers de théâtre chorale, de cascades de pirates et de combat à l’épée ou de chants théâtralisés, les différents publics concernés vont découvrir l’univers du collectif Parages et du Hollandais Volant ! Ilss pourront ensuite assister à une représentation du Holandais volant dans les différentes communes d’accueil Commune de Colombier-le-Vieux Colombier le Vieux Colombier-le-Vieux 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

