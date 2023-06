Visite accompagnée de cette bastide Commune de Castillonnès Castillonnès Castillonnès Catégories d’Évènement: Castillonnès

Lot-et-Garonne Visite accompagnée de cette bastide Commune de Castillonnès Castillonnès, 17 septembre 2023, Castillonnès. Visite accompagnée de cette bastide Dimanche 17 septembre, 10h00 Commune de Castillonnès Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite commentée de la bastide de Castillonès.

Vous apprendrez l’origine de la bastide, son histoire lors de la guerre de Cent Ans et son rapport avec Éléanor d’Aquitaine. Les trésors de Castillonnès n’auront plus de secret pour vous ! Commune de Castillonnès Place des Cornières, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 32 77 27 40 https://www.mairie-castillonnes.fr Bastide du XIIIe siècle. Visite dans les rues de la bastide. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Castillonnès, Lot-et-Garonne Autres Lieu Commune de Castillonnès Adresse Place des Cornières, 47330 Castillonnès Ville Castillonnès Departement Lot-et-Garonne Age max 99 Lieu Ville Commune de Castillonnès Castillonnès

Commune de Castillonnès Castillonnès Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castillonnes/

Visite accompagnée de cette bastide Commune de Castillonnès Castillonnès 2023-09-17 was last modified: by Visite accompagnée de cette bastide Commune de Castillonnès Castillonnès Commune de Castillonnès Castillonnès 17 septembre 2023