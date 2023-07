SPECTACLE LA MALÉDICTION DE BROCÉLIANDE Commune de Benney Flavigny-sur-Moselle, 7 juillet 2023, Flavigny-sur-Moselle.

Flavigny-sur-Moselle,Meurthe-et-Moselle

La Troupe du Ménil Saint-Michel présente sa nouvelle création « La malédiction de Brocéliande » les 7, 8 et 9 juillet à la Halle de Flavigny-sur-Moselle (54).

Ce spectacle, haut en couleur, mêle prouesses équestres, musique et quelques surprises pour un voyage mouvementé dans l’imaginaire médiéval.

La mythique forêt de Brocéliande, haut lieu de la légende arthurienne, est la proie des flammes. L’incendie allumé par la folie des hommes est incontrôlable. Seul un miracle pourrait sauver les sites mémoriels mythologiques… Ou l’intervention magique de Merlin, qui va réveiller les hôtes de la forêt, les fées et les chevaliers de la Table Ronde. Grâce à leur bravoure, ils pourront lever la malédiction de Brocéliande, en récupérant l’épée Excalibur dérobée par le chevalier noir et inverser le cours de l’histoire…. Tout public

Samedi 2023-07-07 20:00:00 fin : 2023-07-07 22:00:00. 20 EUR.

Commune de Benney Halle de la ferme équestre du Ménil Saint-Michel

Flavigny-sur-Moselle 54630 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Troupe du Ménil Saint-Michel presents its new creation « La malédiction de Brocéliande » on July 7, 8 and 9 at the Halle de Flavigny-sur-Moselle (54).

This colorful show combines equestrian prowess, music and a few surprises for an eventful journey into the medieval imagination.

The mythical forest of Brocéliande, the birthplace of Arthurian legend, is engulfed in flames. The fire, ignited by the madness of mankind, is out of control. Only a miracle could save these mythological memorial sites? Or the magical intervention of Merlin, who will awaken the hosts of the forest, the fairies and the knights of the Round Table. Thanks to their bravery, they will be able to lift the curse of Broceliande, recover the sword Excalibur stolen by the Black Knight and reverse the course of history?

La Troupe du Ménil Saint-Michel presenta su nuevo espectáculo « La malédiction de Brocéliande » los días 7, 8 y 9 de julio en el Halle de Flavigny-sur-Moselle (54).

Este colorido espectáculo combina proezas ecuestres, música y algunas sorpresas para un viaje lleno de acontecimientos al imaginario medieval.

El mítico bosque de Brocéliande, cuna de la leyenda artúrica, está envuelto en llamas. El fuego, provocado por la locura de los hombres, está fuera de control. ¿Sólo un milagro podría salvar estos lugares mitológicos conmemorativos? O la intervención mágica de Merlín, que despertará a las huestes del bosque, las hadas y los caballeros de la Tabla Redonda. Gracias a su valentía, podrán acabar con la maldición de Broceliande, recuperar la espada Excalibur robada por el Caballero Negro e invertir el curso de la historia?

Die Troupe du Ménil Saint-Michel präsentiert ihre neue Kreation « La malédiction de Brocéliande » (Der Fluch von Brocéliande) am 7., 8. und 9. Juli in der Halle von Flavigny-sur-Moselle (54).

Dieses farbenfrohe Spektakel vereint reiterliche Meisterleistungen, Musik und einige Überraschungen zu einer turbulenten Reise in die mittelalterliche Vorstellungswelt.

Der mythische Wald von Brocéliande, ein Schauplatz der Artussage, wird ein Raub der Flammen. Das durch den Wahnsinn der Menschen entfachte Feuer ist unkontrollierbar. Nur ein Wunder kann die mythologischen Gedenkstätten retten? Oder Merlins magisches Eingreifen, das die Waldbewohner, die Feen und die Ritter der Tafelrunde aufweckt. Dank ihrer Tapferkeit können sie den Fluch von Brocéliande aufheben, das vom Schwarzen Ritter geraubte Schwert Excalibur zurückerobern und den Lauf der Geschichte umkehren?

