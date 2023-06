Découvrez l’héritage architectural et historique du site : visite du bâtiment en terre crue restauré Commune de Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens Catégories d’Évènement: Belloc-Saint-Clamens

Gers Découvrez l’héritage architectural et historique du site : visite du bâtiment en terre crue restauré Commune de Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens, 17 septembre 2023, Belloc-Saint-Clamens. Découvrez l’héritage architectural et historique du site : visite du bâtiment en terre crue restauré Dimanche 17 septembre, 15h00 Commune de Belloc-Saint-Clamens Gratuit. Entrée libre. Explorez le bâtiment en terre crue récemment rénové par un chantier école du Caue 32.

Visitez l’exposition à la salle des fêtes : « Société Archéologique et Historique du Gers », des stands d’information sur « Maisons Paysages de France », ainsi que la conférence : « Découvrez le mystère résolu des énigmatiques murs en damier de l’Astarac et du Magnoac » seront à découvrir. Commune de Belloc-Saint-Clamens 32300 Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens 32300 Gers Occitanie Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du pays d’Astarac, une région vallonnée du sud du Gers, caractérisée par un sol argileux et bordant le plateau de Lannemezan. Au cœur de ce village se trouve la chapelle Saint-Clamens, un édifice de style roman datant du XIe siècle, situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La chapelle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1890. Elle a été dédiée à Clément Ier, pape de 1989 à 1997. Le nom de la commune, Saint-Clamens, est en réalité une forme gasconne du prénom Clément. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Mairie de Belloc Saint-Clamens Détails Catégories d’Évènement: Belloc-Saint-Clamens, Gers Autres Lieu Commune de Belloc-Saint-Clamens Adresse 32300 Belloc-Saint-Clamens Ville Belloc-Saint-Clamens Departement Gers Lieu Ville Commune de Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens

Commune de Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belloc-saint-clamens/

Découvrez l’héritage architectural et historique du site : visite du bâtiment en terre crue restauré Commune de Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens 2023-09-17 was last modified: by Découvrez l’héritage architectural et historique du site : visite du bâtiment en terre crue restauré Commune de Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens Commune de Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens 17 septembre 2023