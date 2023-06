Découvrez l’histoire fascinante de la chapelle : une merveille architecturale classée au titre des Monuments historiques Commune de Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens, 16 septembre 2023, Belloc-Saint-Clamens.

La visite de la chapelle vous permettra de découvrir son histoire fascinante.

Classée au titre des Monuments historiques depuis le 2 octobre 1890, la chapelle présente une architecture particulière. Elle se compose d’une nef rectangulaire et d’un chœur polygonal. Les angles de l’abside sont renforcés par trois contreforts peu saillants mais larges, percés de fenêtres. La façade ouest abrite un simple clocher-mur avec deux baies. La chapelle n’est pas voûtée mais recouverte d’un plafond en lambris.

Les murs de la chapelle se distinguent par leur taille imposante et l’utilisation de blocs plus hauts que larges, avec des joints plus étroits, une technique inhabituelle dans la région. De même, les arcs des fenêtres reposent à l’extérieur sur des colonnes et des chapiteaux qui ne semblent pas correspondre à la configuration des ouvertures.

Un sarcophage du IVe siècle, en marbre blanc de saint Béat et provenant de l’école d’Arles, sert de support à l’autel. Il est décoré de sculptures représentant des putti, de petits génies ailés jouant au cerceau, entourant un médaillon circulaire avec le portrait d’un jeune homme, probablement le défunt.

À l’intérieur de la chapelle, vous pourrez admirer une cuve baptismale gothique octogonale, ornée de doubles arcs polylobés présentant des visages partiellement effacés.

Des fresques murales ont été découvertes dans la nef lors de fouilles en 1966. Datant probablement de la restauration du XVIe siècle, elles devaient surmonter un autel aujourd’hui disparu. Elles représentent une crucifixion. Dans le chœur, une autre fresque met en scène saint Clément et un moine.

Commune de Belloc-Saint-Clamens 32300 Belloc-Saint-Clamens Belloc-Saint-Clamens 32300 Gers Occitanie Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du pays d’Astarac, une région vallonnée du sud du Gers, caractérisée par un sol argileux et bordant le plateau de Lannemezan.

Au cœur de ce village se trouve la chapelle Saint-Clamens, un édifice de style roman datant du XIe siècle, situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La chapelle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1890. Elle a été dédiée à Clément Ier, pape de 1989 à 1997. Le nom de la commune, Saint-Clamens, est en réalité une forme gasconne du prénom Clément.

