Découvrez le patrimoine de Belberaud à travers une chasse au trésor Dimanche 17 septembre, 09h00 Commune de Belberaud Gratuit. Entrée libre.

Un circuit de 2/3 km sera proposé aux familles sous forme de chasse au trésor passant par les divers lieux du patrimoine de Belberaud. A chaque étape une information et un petit quiz ludique permettront de retenir une anecdote ! Les départs seront échellonés entre 9h et 11h le matin.

Puis vous pourrez profiter d’animations autour de la mairie et d’un pique-nique partagé : four à pain, démonstration de tissage et filage, groupe de danseurs occitans, vieux jeux en bois avec animateur, démonstration de teinture au Pastel, fabrique de chapeaux à l’ancienne, fabrique de vitraux, exposition de vieux tracteurs, exposition de cartes postales des vieux métiers, animation campanaire pendant la chasse au trésor (à l’église).

Les animateurs et les bénévoles seront habillés en tenues d’époque ! Ne manquez pas l’apéritif offert par la municipalité.

Commune de Belberaud 3 rue de la mairie, 31450 Belberaud Belberaud 31450 Haute-Garonne Occitanie Belberaud possède un patrimoine architectural et mobilier très riche. De nombreuses périodes architecturales sont présentes : par exemple un portail roman sculpté du XIIe siècle, une architecture gothique méridionale XIIIe siècle et flamboyante du XVe siècle, des peintures murales médiévales… Mais aussi de belles pièces de mobilier religieux dont des sculptures et un tableau du Voeu de Louis XIII et des ferronneries du XVIIIe siècle. L’église représente également l’éclectisme du XIXe siècle avec ses vitraux néo-gothiques et son clocher néo-roman.

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

