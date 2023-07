Visite culturel du patrimoine local – Chemin’Arts Commune de Baleyssagues Baleyssagues, 17 septembre 2023, Baleyssagues.

Visite culturel du patrimoine local – Chemin’Arts Dimanche 17 septembre, 08h30 Commune de Baleyssagues Gratuit. Entrée libre.

Participez à deux randonnées avec visites du patrimoine vivant de la commune de Balleyssagues :

Boucle n°1 : sur le coteau

Accueil gourmand : 8h30

Départ randonée : 9h00

Les Riquets et le sentier botanique, Les Mignons, découverte du fournil campagnard, La Ganne, découverte des Cornes de Capella, dégustation vers 11h des produits locaux, pains, fromages et vins (les Hauts de Riquets et Domaine de Pourquery). Retour vers le village pour le repas, pique-nique non fourni !

Boucle n°2 : vers le vallon du dropt

Départ randonnée : 14h00

Boissonna : visite du jardin

Fonmorin : la P’tite Confiote (visite et dégustation) et découverte de l’atelier de poterie, le Héron Vert. La Grave Béchade : visite du château et de l’exploitation agricole des Noisetiers de Guyenne. Pot de clôture avec concert du groupe Zic Zag (chanson française).

Commune de Baleyssagues 47120 Baleyssagues Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553792386 Commune située en Guyenne dans le vignoble des Côtes de Duras, à l’ouest de Duras. Elle est limitrophe du département de la Gironde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Office culturel du Pays de Duras