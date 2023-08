Déambulation dans le village d’Argoeuves Commune d’Argoeuves Argœuves Catégories d’Évènement: Argœuves

dimanche 17 septembre 2023

à 15h (durée : 2h)

« déambulation dans le village d’Argoeuves » RdV au monument aux morts devant le château Commune d’Argoeuves 80470 Argoeuves Argœuves 80470 Somme Hauts-de-France Argœuves est une commune française, située dans le département de la Somme. Concernant l’histoire de la commune, un diagnostic archéologique réalisé en 2007, au lieu-dit le moulin d’Argoeuves, a révélé la présence d’un gisement datant de l’âge du bronze. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Argœuves, Somme

Lieu Commune d'Argoeuves
Adresse 80470 Argoeuves
Ville Argœuves
Departement Somme

