Portes ouvertes d’agence d’architecture Commune – atelier d’architecture Lyon, 13 octobre 2023, Lyon.

Commune vous invite à entrer dans le quotidien d’une agence d’architecture au travers d’une exposition de projets en cours et constuits thematisée autour du sujet de la transition écologique.

Vous pourrez consulter la production d’une agence d’architecture, de l’esquisse au suivi de chantier, sur le projet de l’extension d’école Saint Exupery à Villeurbanne, constuit en ossature bois et remplissage en chaux-chanvre.

Commune – atelier d'architecture 59 rue montesquieu – 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes commune approche le territoire comme un bien commun à révéler et enrichir.

commune voit en chaque situation une opportunité poétique.

commune pense l’heureuse rencontre des usages et de la construction.

commune s’inscrit dans une recherche patiente à l’écoute des personnes et des lieux. A proximité du métro Guillotière.

commune