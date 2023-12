Lancement du réseau « Compost Aventure » Communauté des Communes 3CLG Grézet-Cavagnan, 3 décembre 2023, Grézet-Cavagnan.

Grézet-Cavagnan,Lot-et-Garonne

Des formations gratuites, des moments conviviaux, des échanges tout au long de l’année !

Rejoignez l’équipe des aventurier.es du compost !

Verre de l’amitié offert..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . .

Communauté des Communes 3CLG

Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Free training courses, friendly get-togethers and exchanges all year round!

Join the team of compost adventurers!

Glass of friendship offered.

Cursos de formación gratuitos, reuniones amistosas y debates durante todo el año

Únete al equipo de aventureros del compost

Se ofrece una copa de amistad.

Kostenlose Schulungen, gesellige Momente und Austausch das ganze Jahr über!

Schließen Sie sich dem Team der Kompost-Abenteurer an!

Kostenloser Umtrunk.

