Communauté ———- ### De Sylvain Prudhomme | Jonathan Châtel | Cie ELK **Né de la rencontre entre Sylvain Prudhomme (auteur associé au Grand R de 2018 à 2020) et le metteur en scène Jonathan Châtel, Communauté est une ode à l’amitié, à notre désir de vivre ensemble quand tout semble s’écrouler.** Une falaise au bord de la mer. Vassili vit là, dans une grotte, loin de tout. Un matin arrive Katherine, épuisée, enfuie d’une vie dont la vitesse effrénée la consumait. Lui s’affaire du matin au soir à récupérer des objets échoués au bas de la falaise et à les rapiécer. Une nuit de tempête, un sous-marin fait naufrage en contrebas. Nicolaos en est le seul survivant. Les trois solitaires se lient, se racontent, s’inventent des rituels et des jeux, (re)font communauté. Entre la douceur d’une aquarelle et une comédie âpre et existentielle, la langue vive et délicate de Sylvain Prudhomme se déploie grâce à une distribution impeccable et une mise en scène élégante. Ainsi, Pierre Baux (comédien fidèle de Jacques Nichet, Ludovic Lagarde, Célie Pauthe mais aussi au cinéma de Philippe Garrel, Cédric Kahn…), Bérangère Bodin (danseuse-comédienne d’Alain Platel, Robyn Orlin, Christoph Marthaler…) et Francesco Italiano racontent avec délicatesse la force de transformation par l’autre.

