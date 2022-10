visite du siège de la Communauté de Communes Terre de Picardie Communauté de communes Terre de Picardie Estrées-Deniécourt Catégories d’évènement: Estrées-Deniécourt

visite du siège de la Communauté de Communes Terre de Picardie
Dimanche 16 octobre, 14h00
Communauté de communes Terre de Picardie

limité à 25 personnes

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi Communauté de communes Terre de Picardie 80200 Estrées-Deniécourt Estrées-Deniécourt 80200 Somme Hauts-de-France parking gratuit à proximité dont place électrique.

0364761103 https://www.coeurdeshautsdefrance.fr/actualites/ La Communauté de communes Terre de Picardie a fait l’objet de travaux d’agrandissement en 2019. L’agende d’architectes Murmur a travaillé le projet. L’agence d’architectes Murmur présente leurs travaux. Portant un intérêt particulier aux thématiques du développement durable dans leurs pratiques, les architectes vous introduiront les enjeux des constructions actuelles, dont le siège de la Communauté de Communes est un exemple. L’agence d’architectes Murmur présente leurs travaux. Portant un intérêt particulier aux thématiques du développement durable dans leurs pratiques, les architectes vous introduiront les enjeux des constructions actuelles, dont le siège de la Communauté de Communes est un exemple.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T14:00:00+02:00

2022-10-16T15:30:00+02:00 ©X. Baert Petr Coeur des HdF

Détails Catégories d’évènement: Estrées-Deniécourt, Somme Autres Lieu Communauté de communes Terre de Picardie Adresse 80200 Estrées-Deniécourt Ville Estrées-Deniécourt Age maximum 99 lieuville Communauté de communes Terre de Picardie Estrées-Deniécourt Departement Somme

